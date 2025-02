Jogo de xadrez em Wall Street: quem será o próximo dono do TikTok? Nova lei determina que a rede social deve ser vendida a um proprietário não chinês até abril; do contrário, será proibida nos EUA Tecnologia e Ciência|Lauren Hirsch e Sapna Maheshwari, do The New York Times 20/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/02/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Empresa chinesa ByteDance é a atual proprietária do TikTok Juan Arredondo/The New York Times

Há um novo jogo de salão em Wall Street: adivinhar quem será o próximo dono do TikTok.

Em janeiro, o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva que retardou a aplicação de uma lei que proíbe o popular aplicativo de vídeo dentro dos EUA. Segundo a ordem, o aplicativo tem de ser vendido a um proprietário não chinês até o início de abril.

Desde que a assinou, Trump deu um monte de dicas, às vezes conflitantes, sobre o que poderia se desenrolar nas próximas semanas. Sugeriu que quer ver uma disputa de lances; disse que os Estados Unidos deveriam ser donos de parte do aplicativo; e nomeou a Microsoft e Elon Musk como potenciais compradores, mesmo que outros tenham erguido as mãos.

Mas ninguém sabe como será a mecânica da possível venda.

‌



A ByteDance, empresa chinesa proprietária do TikTok, declarou há anos que não pode vender o aplicativo, em parte porque o governo chinês não permitiria a exportação de um algoritmo tão importante. Também não está claro se os atuais investidores americanos do TikTok estão interessados em vendê-lo. “Há uma série de alternativas sobre as quais podemos conversar com o presidente Trump e sua equipe que não incluem vender a empresa, o que permite que ela continue operando, talvez com uma mudança de controle de algum tipo, sem que seja preciso efetuar a venda”, disse Bill Ford, CEO da General Atlantic, à CNBC. A General Atlantic, empresa de private equity, é um dos investidores da ByteDance.

Aqui está o que sabemos sobre o que poderá acontecer adiante:

‌



Quem quer comprar o TikTok?

Recentemente, Trump jogou sobre a mesa vários nomes, incluindo Musk, a Microsoft e a Oracle. Em 2020, a Microsoft, a Oracle e o Walmart tentaram comprar o TikTok antes que as negociações fracassassem.

Outros potenciais compradores incluem Jesse Tinsley, fundador da empresa de folha de pagamento Employer.com, que montou um consórcio que inclui o CEO da Roblox, a plataforma de videogames.

‌



Kevin O’Leary, astro do reality Shark Tank, faz parte de uma oferta do bilionário Frank McCourt, que afirmou que quer comprar o TikTok sem seu cobiçado algoritmo. A avaliação feita por seus banqueiros, estabelecendo a quantia de US$ 20 bilhões pelo aplicativo, é considerada muito menor do que a que o TikTok pode obter com sua tecnologia de recomendação.

MrBeast, astro do YouTube cujo nome verdadeiro é Jimmy Donaldson, também tem conversado com “vários compradores em potencial” para ser um parceiro estratégico em uma aquisição, de acordo com Matthew Hiltzik, seu porta-voz. (O papel de Beast não seria o de financiar uma compra, como alguns especularam.)

Musk, é claro, comprou o Twitter, agora chamado de X, em 2022. E o governo chinês pode estar mais disposto a vender para ele, dado o amplo negócio que a Tesla faz na China. Mas o bilionário não comentou se deseja mesmo comprar o TikTok.

A Microsoft não quis comentar. A Oracle e Musk não responderam a um pedido de comentário. O TikTok e a ByteDance não esclareceram se estão envolvidos em negociações de venda.

Quem vai liderar as negociações para um acordo e por quê?

Trump está tentando ser o juiz do acordo, e é improvável que alguém tente fechar o negócio sem que ele apoie a transação. William E. Ford, da General Atlantic, contou em Davos que negociaria com Trump e com o secretário do Tesouro Scott Bessent, que lidera o painel interinstitucional que analisa acordos para questões de segurança nacional.

Ford disse que Bessent e o conselho e a gerência da ByteDance fariam parte das negociações. Descreveu sua empresa como “pronta para se envolver no assunto”.

Também parece ser importante que os negociadores se sintam confiantes de que têm apoio do governo chinês. A China resistiu a abrir mão do controle do TikTok. Depois, atualizou suas regras de controle de exportação em 2020, o que lhe permitiu bloquear a exportação do algoritmo que é essencial para fazer o TikTok funcionar. Embora alguns compradores em potencial, como McCourt, tenham dito que querem comprar o TikTok sem o algoritmo, isso reduziria significativamente o produto.

Qual o desejo de Trump?

Qualquer acordo precisará da aprovação de Trump, e ele avisou que está ansioso para fechar um. Comentou com repórteres no mês passado que havia “muito interesse” no TikTok. O presidente ainda delineou os contornos do tipo de acordo que deseja fechar: “O que estou pensando em dizer a alguém é: compre e dê metade para os Estados Unidos da América”.

Na segunda-feira, Trump também assinou uma ordem executiva com o objetivo de criar um fundo soberano dos EUA e sugeriu que este poderia ser um potencial investidor no acordo com o TikTok.

Não está claro, porém, se tal estrutura de venda resolveria as preocupações de segurança nacional que levaram o Congresso a aprovar a lei. Há temores de que a ByteDance possa entregar dados confidenciais de usuários do TikTok ao governo chinês, ou que Pequim possa usar o aplicativo para espalhar sua propaganda. Também não está claro de que forma os Estados Unidos poderiam se tornar um investidor nesse caso.

A ordem executiva torna ilegal que empresas atualizem ou distribuam o TikTok nos Estados Unidos, a menos que haja um “desinvestimento qualificado” do aplicativo da ByteDance. Ela diz especificamente que o TikTok não pode manter um relacionamento operacional com nenhuma empresa cujo proprietário seja chinês ou que seja controlada por chineses.

O que os investidores disseram?

Reza a lei que o TikTok não pode mais ser controlado por uma empresa chinesa ou depender de uma empresa da China para seu algoritmo de recomendação ou para compartilhamento de dados.

Mas, como indicam os comentários de Ford, da General Atlantic, os investidores estão explorando opções que evitariam uma venda direta. Um acordo forçado por pressão política provavelmente exigiria que eles aceitassem um corte acentuado no valor de seus investimentos, segundo analistas.

Há opções que poderiam incluir, entre outras coisas, a vinda de novos investidores, ou fazer com que investidores dos EUA trocassem seus investimentos na ByteDance por participação no TikTok dos EUA. Mas não está claro se essas opções resolveriam os problemas de segurança nacional identificados pela lei que proíbe uma pessoa ou pessoas na China de deter, direta ou indiretamente, mais de 20 por cento do TikTok.

O que poderia impedir a venda?

Há uma questão crítica que até mesmo o TikTok levantou em processos judiciais: os negócios do TikTok nos EUA podem operar se forem cortados de sua infraestrutura global? O TikTok disse que tal venda não é “comercialmente, tecnologicamente ou legalmente viável”. Isso ocorre em parte porque é improvável que a China permita que qualquer comprador dos EUA passe a ser dono do algoritmo do TikTok. Também porque grande parte da infraestrutura tecnológica do TikTok está localizada fora dos Estados Unidos.

Há também a questão de saber se o TikTok continua tão desejável pelo público quanto era em 2020. Grandes empresas de tecnologia como a Microsoft tentaram, sem sucesso, comprar o TikTok em 2020. Mas desde então se comprometeram a gastar bilhões na corrida pela inteligência artificial. A aquisição do TikTok seria, portanto, uma mudança significativa nessa estratégia, de acordo com analistas.

Comprar qualquer empresa de mídia social costuma ser complicado, dada a rapidez com que o aplicativo pode cair em desuso. O Snap, que já foi extremamente popular entre os adolescentes, agora é negociado abaixo do preço pelo qual foi vendido em sua oferta pública inicial em 2017 – um exemplo de como os adolescentes e investidores podem mudar drasticamente de uma tendência para outra.

O TikTok é caro. Tornou-se uma aquisição que apenas algumas poucas empresas poderiam fazer individualmente. E aquelas que são grandes o suficiente para fazer isso, como o Google e a Meta, provavelmente enfrentariam uma investigação antitruste depois da compra do aplicativo.

O TikTok será o mesmo se for vendido?

Não sabemos. Uma venda talvez resolva os problemas legais do TikTok, mas também pode mudar o aplicativo tal como os usuários o conhecem hoje.

Alguns usuários do TikTok sugeriram no passado que, da mesma forma que o X se transformou sob a propriedade de Musk, o TikTok poderia se transformar sob uma nova liderança. Mas é preciso lembrar que, no caso do X, muitos usuários e anunciantes abandonaram o aplicativo.

c. 2025 The New York Times Company