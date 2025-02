Elon Musk ri de imigrantes ilegais sendo acorrentados em vídeo postado pela Casa Branca Imagens mostram embarque em voo de deportação. Estratégia destaca as novas políticas de imigração do governo Trump Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 18/02/2025 - 19h23 (Atualizado em 18/02/2025 - 20h24 ) twitter

Vídeo da Casa Branca mostra imigrantes ilegais sendo acorrentados

O empresário Elon Musk, nomeado líder do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) dos Estados Unidos, repostou com um comentário irônico em sua rede X um vídeo da Casa Branca, que mostra imigrantes ilegais sendo acorrentados para embarque em um voo de deportação.

Em sua conta, Musk acrescentou ao tuíte oficial a legenda “Haha uau”, interpretada como uma celebração irônica da operação.

A mensagem da Casa Branca, intitulada “ASMR: Voo de Deportação de Estrangeiros Ilegal” , exibiu imagens de um voo com migrantes sendo expulsos do país, em uma aparente estratégia de comunicação para destacar a novas política de imigração do governo Trump.

De acordo com o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) de Seattle, a operação teve origem naquela cidade “como parte de um processo para finalizar o retorno aos seus países de origem”.

A controvérsia não gira apenas em torno do comentário de Musk, mas também da própria Casa Branca por usar o termo ASMR na mensagem.

Os vídeos de Resposta Sensorial Meridiana Autônoma (ASMR -Autonomous Sensory Meridian Response) são um tipo de conteúdo audiovisual projetado para evocar uma sensação prazerosa e relaxante nos espectadores por meio de sons suaves, sussurros e estímulos visuais repetitivos . Esse tipo de conteúdo é amplamente usado em plataformas como YouTube e TikTok para reduzir o estresse, a ansiedade e a insônia.

O uso de ASMR neste contexto foi interpretado como uma banalização da deportação de migrantes, sugerindo que o vídeo deveria criar uma experiência relaxante ou agradável para o público.

A combinação desta mensagem com o tom de ironia de Musk intensificou o debate sobre a posição do governo e as visões do magnata sobre as políticas de imigração nos Estados Unidos.

Segundo a rede americana NBC, agentes do Departamento de Imigração e Alfândega estão sob crescente pressão para aumentar o número de prisões e deportações de imigrantes indocumentados, já que o presidente Donald Trump expressou indignação pelo fato de a quantidade de pessoas deportadas nas primeiras semanas de seu governo não ser maior, de acordo com três fontes familiarizadas com as discussões no ICE e na Casa Branca.

Uma fonte familiarizada com o pensamento de Trump disse que o presidente estaria insatisfeito com a quantidade de pessoas deportadas. E que a mensagem está sendo passada adiante ao “czar da fronteira” Tom Homan, à secretária de Segurança Interna Kristi Noem, ao vice-chefe de gabinete da Casa Branca Stephen Miller e ao diretor interino do ICE Caleb Vitello.

Semanas antes, a Casa Branca já havia recebido críticas por publicar um cartão de Dia dos Namorados direcionado a imigrantes ilegais. “Rosas são vermelhas, violetas são azuis, venham aqui ilegalmente e nós os deportaremos”, dizia a postagem.

Happy Valentine's Day ♥️ pic.twitter.com/6d7qmo7gtz — The White House (@WhiteHouse) February 14, 2025

A publicação gerou uma mistura de reações nas redes sociais. Enquanto alguns usuários a acharam desrespeitosa e de mau gosto, outros a elogiaram e compartilharam emojis de risadas.

A usuária do X Linda Ridpath reagiu e questionou Musk em sua rede social: “Por que você acha isso engraçado? Humanos acorrentados é engraçado para você? Eu pensei que você se intitulasse cristão? Devo ter ouvido errado, porque Cristo não riria de humanos acorrentados”.

