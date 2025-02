Probabilidade de asteroide atingir a Terra em 2032 quase dobra, mas ainda é pequena Chance subiu de 1,3% para 2,3%, ou seja, a possibilidade do 2024 YR4 não acertar o planeta é de 97,7% Tecnologia e Ciência|Do R7, em Brasília 07/02/2025 - 11h22 (Atualizado em 07/02/2025 - 12h46 ) twitter

Asteroide 2024 YR4 é observado por astrônomos de todo o mundo European Space Agency/Divulgação

Observações científicas do recém-descoberto asteroide 2024 YR4, em dezembro, mostraram que o corpo celeste tinha 1,3% de chance de atingir a Terra em 2032. No fim de janeiro, mais uma análise foi feita, e o número subiu para 2,3%. Motivo para medo? Segundo os pesquisadores, nenhum.

O telescópio ATLAS, no Chile, financiado pela Nasa, viu o asteroide pela primeira vez em 27 de dezembro de 2024. Com tamanho estimado entre 40 e 90 metros, o asteroide se aproximou da Terra em 25 de dezembro, tornando-se visível para os sistemas de observação.

Desde então, sua órbita tem sido analisada para prever possíveis riscos. Já se sabe, por exemplo, que a maior proximidade com a Terra será em 22 de dezembro de 2032.

Inicialmente, as incertezas sobre a trajetória do asteroide eram grandes, mas, com novas observações, os cálculos se tornaram mais precisos. Em 27 de janeiro de 2025, a probabilidade de impacto ultrapassou 1%, levando a International Asteroid Warning Network (IAWN) a emitir um alerta oficial.

Colin Snodgrass, professor de astronomia planetária na Universidade de Edimburgo, observou, ao jornal britânico The Guardian, que “muito provavelmente este passará sem causar danos”.

“Ele só merece um pouco mais de atenção com telescópios até que possamos confirmar isso. Quanto mais seguirmos sua órbita, mais precisas se tornarão nossas previsões futuras de sua trajetória”, apontou o especialista.

Mesmo assim, o risco ainda é suficiente para que a ONU tenha ativado, pela primeira vez, o seu Protocolo de Segurança Planetária.

Locais onde asteroide poderia cair

Caso o impacto ocorra, a colisão poderia acontecer em uma faixa que inclui o leste do Oceano Pacífico, norte da América do Sul, Oceano Atlântico, África, Mar Arábico e Sul da Ásia. A velocidade de entrada na atmosfera seria de aproximadamente 17 quilômetros por segundo (61.200 km/h), o que poderia causar danos significativos, dependendo do local.

Atualmente, o 2024 YR4 está classificado como nível 3 na Escala de Torino, que mede o risco de objetos espaciais. Essa classificação é rara para asteroides desse tamanho, já que rochas menores costumam queimar na atmosfera sem causar grandes estragos.

A próxima aproximação do 2024 YR4 ocorrerá em 2028, mas sem risco de impacto. Enquanto isso, cientistas buscam imagens de arquivo que possam ter captado o asteroide em passagens anteriores, o que ajudaria a refinar os cálculos de sua órbita.