Realme GT7: smartphone chinês é lançado com superbateria e tecnologia de resfriamento Os detalhes do novo modelo foram divulgados em evento realizado em Paris, na França, nesta terça-feira (27) Tecnologia e Ciência|Camila Juliotti*, do R7 27/05/2025 - 07h00 (Atualizado em 27/05/2025 - 07h07 )

Evento de lançamento do GT7, da realme Camila Juliotti/R7

Você já imaginou poder usar um celular 24 horas ininterruptas sem se preocupar em carregar nenhuma vez? Essa é a promessa do GT7, que foi lançado pela realme, em um evento global em Paris, na França, na manhã desta terça-feira (27). Chase Xu, CEO da empresada marca chinesa, disse que o lançamento é uma forma de desafiar o mercado e não só surpreender os usuários, mas ultrapassar as expectativas.

O novo smartphone da marca tem bateria Titan de 7000 mAh e um suporte para carregamento de 120W, o que permite recarregar o dispositivo de forma extremamente rápida, proporcionando conveniência para os usuários - são apenas 14 minutos para 50% de carga e 40 minutos para uma carga completa.

A nível de comparação, segundo a realme, a superbateria do GT7 corresponde a duas do Iphone 16. Além disso, apenas um carregador ultrarrápido da marca é capaz de carregar seis smartphones da Apple.

Não por acaso, o GT7 entrou para lista do Guinness World Records após ter sido colocado a prova e resistido à reprodução de um filme continuamente por mais de 24 horas, sem ser carregado.

‌



Guinness World Record Certified -

realme GT 7 achieves the Longest Marathon Watching Films/Movies (mobile phone)!

Anxiety Off. Life On.#realmeGT7Series #2025FlagshipKiller pic.twitter.com/4qUJvSc1r9 — realme Global (@realmeglobal) May 23, 2025

Outro ponto alto do smartphone recém-lançado é a câmera, que conta com um sistema triplo na parte traseira, incluindo um sensor principal de 50 MP, uma lente ultra-wide de 8 MP e uma lente telefoto de 50 MP com zoom óptico de 3x. A câmera frontal de 16 MP é ideal para selfies e videochamadas de alta qualidade.

Os recursos de I.A. (inteligência artificial) para edição de fotos, correção de imagens e filtros, por exemplo, também estão disponíveis no novo modelo.

‌



Poderoso sem ‘esquentar’

Apesar da bateria robusta, o GT7 conseguiu manter um design fino com 8,25 mm de espessura e peso de 203g. O modelo é resistente à água e poeira, permitindo até mesmo fotografias subaquáticas com o modo subaquático ativado automaticamente.

‌



Uma das versões do novo realme GT7 Divulgação/realme

Com o lançamento, a realme também promete acabar com o problema do smartphone que “esquenta” quando usado por muito tempo ou está conectado na tomada para carregar. A tecnologia 360º ultimate cooling, a base de grafeno, resfria o processador interno e impede que ele aqueça.

Outra novidade divulgada no evento é que o GT7 vem com chip que permite ampliar a capacidade do sinal do celular, fazendo com que o usuário permaneça conectado no W-Fi e no 5G mesmo em locais de mais fechados.

Quanto vai custar?

O realme GT7 chega ao mercado global com valor mínimo de 649,99 euros (cerca de R$4.198 na cotação atual), na versão mais simples, com 12GB + 256GB. Ainda não há informações sobre valores do aparelho no Brasil, nem quando o smartphone chega ao país.

*Viajou a convite da realme

