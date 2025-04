Usuários do WhatsApp relatam falha para envio de mensagens Plataforma que detecta problemas em sites e aplicativos de celular registrou pico de queixas por instabilidade do app neste sábado Tecnologia e Ciência|Do R7 12/04/2025 - 11h47 (Atualizado em 12/04/2025 - 11h58 ) twitter

WhatsApp: principal queixa dos usuários é dificuldade para envio de mensagens em grupos Marcello Casal jr/Agência Brasil – 04.10.2021

Usuários do WhatsApp, aplicativo para envio de mensagens pelo celular, reclamam de instabilidade e dificuldades para mandar conteúdos, especialmente em grupos, na manhã deste sábado (12).

Na rede social X, há queixas de várias partes do mundo, o que sugere que a falha do aplicativo de mensagens ocorre em nível mundial.

A plataforma Downdetector, um site que funciona como um termômetro para sites e aplicativos que deixam de funcionar repentinamente, registrou um pico de problemas enviados pelos usuários do WhatsApp por volta das 11h20.

Instabilidade no WhatsApp: plataforma registrou pico de queixas hoje de manhã Reprodução/Downdetector

A reportagem tenta contato com a plataforma para saber se há previsão de normalização do serviço.

Veja abaixo a reação dos internautas com a queda do WhatsApp:

Pois é galera. O WhatsApp tá com instabilidade sim. Obg de nada — pãn (@pamdere) April 12, 2025

gente esse trem do whatsapp parando de funcionar tá me tirando do sério — Gabi🦦 (@garisbela_) April 12, 2025





Todos vinimos a X para ver si a alguien más se le cayo WhatsApp no?? — Marcia Fernandez (@SoyToro9) April 12, 2025

whatsapp caiu??? — ana minegirl ♡ sete (@anayoongi4ever) April 12, 2025

