Cientistas detectam pulsos profundos da Terra sob a África Cientistas coletaram mais de 130 amostras de rochas vulcânicas na Etiópia; trabalho explica o aumento da atividade sísmica na região Internacional|Do R7 29/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fluxos de lava ativos saindo do vulcão Erta Ale em Afar, Etiópia Dr. Derek Keir, Universidade de Southampton/Universidade de Florença

Pesquisadores da Universidade de Southampton, no Reino Unido, identificaram pulsos rítmicos de rocha derretida do manto da Terra subindo sob a região de Afar, na Etiópia. A descoberta revela que o continente africano está sendo lentamente fragmentado por movimentos internos do planeta e pode estar no início da formação de um novo oceano, segundo o estudo.

Publicado na revista Nature Geoscience, a pesquisa mostra que esses pulsos de rocha quente sobem das profundezas do manto terrestre como batimentos, influenciados diretamente pela movimentação das placas tectônicas. A região de Afar é uma área geologicamente ativa, onde três grandes falhas tectônicas se encontram. São elas: o Rift Etíope Principal, o Rift do Mar Vermelho e o Rift do Golfo de Aden.

A principal autora do estudo, Emma Watts, explicou que o manto abaixo de Afar apresenta uma “atividade pulsante”, com padrões químicos distintos nos fluxos ascendentes. Esses materiais derretidos são canalizados por zonas de fenda na crosta, o que pode explicar a concentração de vulcões e tremores na região.

Os cientistas coletaram mais de 130 amostras de rochas vulcânicas na Etiópia e utilizaram modelagens estatísticas avançadas para analisar a composição da crosta e do manto. Eles identificaram que os pulsos de magma formam padrões químicos repetidos, semelhantes a códigos de barras, cuja frequência varia de acordo com a espessura das placas tectônicas e a velocidade com que elas se separam.

‌



Segundo Tom Gernon, coautor do estudo, os dados sugerem que esses pulsos se comportam de maneira semelhante aos batimentos cardíacos. Em áreas onde a crosta se separa mais rapidamente, como no Mar Vermelho, os pulsos são mais regulares e fortes, o que facilita o deslocamento do magma.

Para o time de pesquisadores, o trabalho ajuda a explicar o aumento da atividade sísmica e vulcânica na região. Para o professor Derek Keir, também da Universidade de Southampton, os resultados indicam que os fluxos do manto profundo influenciam diretamente onde e como os vulcões surgem, principalmente em áreas onde a crosta terrestre é mais fina.

‌



A pesquisa envolveu cientistas de dez instituições, incluindo universidades na Etiópia, Itália, Alemanha e Irlanda. Segundo os autores, o próximo passo é investigar a velocidade e o volume desses fluxos profundos e como eles afetam a crosta terrestre a longo prazo.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp