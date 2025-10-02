Algodão brasileiro registra a menor média de preço em uma década Queda acumulada reflete o impacto da oferta elevada, da colheita avançada e da pressão internacional sobre o mercado nacional

Beneficiamento da pluma já alcança cerca de 50% da produção na safra 2024/2025 Reprodução/Record News - 02.10.2025

O algodão brasileiro registrou, em setembro, a menor média de preço em uma década: R$ 3,54 por libra-peso. Foi o quarto mês consecutivo de retração. Frente ao mesmo período de 2024, a queda foi de 8,26%, e na comparação com agosto de 2025, a média caiu 6,6%. Trata-se do menor patamar real desde fevereiro de 2015.

A colheita da safra 2024/2025 está praticamente concluída, e o beneficiamento da pluma já alcança cerca de 50% da produção.

Segundo o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), o volume recorde mantém elevada a oferta no mercado nacional. Vendedores têm demonstrado flexibilidade nos pedidos, enquanto compradores oferecem valores mais baixos. A desvalorização internacional também pressiona as cotações internas.

