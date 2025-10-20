Após superar gripe aviária, exportações de frango podem bater novo recorde em 2025 Ritmo diário de embarque supera em 9,6% o de setembro e está 16% acima do observado em outubro de 2024

As exportações brasileiras de carne de frango seguem em ritmo acelerado e têm tudo para alcançar um novo recorde em 2025, mesmo após o registro de gripe aviária em uma granja comercial no Rio Grande do Sul em maio.

Segundo dados da Secex (Secretaria de Comércio Exterior), em setembro, o volume enviado ao exterior foi o maior dos últimos 11 meses. Além disso, outubro também começou promissor, com a média diária superando em 9,6% a do mês anterior e ficando 16% acima do registrado no mesmo período do ano passado.

Pesquisadores do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) apontam que a recuperação do setor está em curso, com níveis de operação próximos aos anteriores ao surto de gripe aviária. A volta das compras pela União Europeia tem sido um dos motores dessa retomada.

Por outro lado, as vendas para a China continuam suspensas. Caso o país asiático volte a importar, o volume exportado pode crescer ainda mais nos próximos meses. Especialistas alertam que a continuidade desse bom momento depende da ausência de novos casos de influenza aviária de alta patogenicidade ou outras variações do vírus em granjas comerciais.

