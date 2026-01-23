Brasil deve bater recorde de esmagamento de soja em 2026 Segundo projeção, são esperadas 41 milhões de toneladas de produção de farelo, enquanto a fabricação de óleo deve chegar a 12 milhões de toneladas

O esmagamento de soja deve ser recorde no Brasil este ano. É o que aponta a Abiove (Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais), que atualizou nesta semana as projeções para a atividade industrial do complexo soja. O principal destaque é a previsão de 61 milhões de toneladas em 2026, o que representa uma alta de 0,8% em relação à estimativa anterior.

Segundo a projeção, são esperadas 41 milhões de toneladas de produção de farelo, enquanto a fabricação de óleo deve chegar a 12 milhões de toneladas. No comércio internacional, o Brasil pode manter a liderança com exportações de pelo menos 111 milhões de toneladas de soja em grãos — uma alta de 0,5%.

