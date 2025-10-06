Chuva de setembro favorece florada da laranja, mas baixa umidade ainda preocupa produtores
Excesso de calor e falta de expectativa para precipitações nos próximos meses pode comprometer a primeira safra de 2026
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
As chuvas registradas no cinturão citrícola no fim de setembro trouxeram um alívio e favoreceram a florada da laranja em diversos talhões, segundo dados do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada). Por outro lado, o volume e a frequência das precipitações seguem insuficientes para compensar o déficit hídrico acumulado em grande parte das regiões produtoras.
Essa falta de umidade preocupa ainda mais os produtores, pois esse é um período crucial para definir o potencial da próxima safra. A previsão para os próximos dias indica calor intenso, sem expectativa de chuvas significativas em São Paulo e no Triângulo Mineiro.
Caso haja perda no pegamento das flores, o Cepea alerta para o comprometimento da primeira safra do próximo ano, repetindo os problemas enfrentados em 2025.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!