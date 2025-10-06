Chuva de setembro favorece florada da laranja, mas baixa umidade ainda preocupa produtores Excesso de calor e falta de expectativa para precipitações nos próximos meses pode comprometer a primeira safra de 2026

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Chuvas no final de setembro beneficiaram a florada da laranja no cinturão citrícola.

Volume e frequência das chuvas ainda são insuficientes, agravando a seca nas regiões produtoras.

Falta de umidade preocupa produtores, pois define o potencial da safra de 2026.

Previsões indicam calor intenso e sem chuvas em São Paulo, que pode comprometer a próxima safra. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Volume e a frequência das precipitações não compensam o déficit hídrico nas regiões produtoras Reprodução/Record News - 06.10.2025

As chuvas registradas no cinturão citrícola no fim de setembro trouxeram um alívio e favoreceram a florada da laranja em diversos talhões, segundo dados do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada). Por outro lado, o volume e a frequência das precipitações seguem insuficientes para compensar o déficit hídrico acumulado em grande parte das regiões produtoras.

Essa falta de umidade preocupa ainda mais os produtores, pois esse é um período crucial para definir o potencial da próxima safra. A previsão para os próximos dias indica calor intenso, sem expectativa de chuvas significativas em São Paulo e no Triângulo Mineiro.

Caso haja perda no pegamento das flores, o Cepea alerta para o comprometimento da primeira safra do próximo ano, repetindo os problemas enfrentados em 2025.

