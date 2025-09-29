Chuvas favorecem florada da laranja, mas ventos fortes preocupam produtores Precipitações impulsionam a próxima safra, mas rajadas intensas ameaçam a qualidade da colheita

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A retomada das chuvas nas regiões produtoras de laranja é otimista para a safra 2026/27.

Por outro lado, ventos fortes levantam preocupações sobre a qualidade da colheita na produção.

O mercado interno apresenta demanda aquecida, mantendo os preços elevados da laranja.

Na indústria processadora, há maior preferência por compras no mercado spot em vez de contratos tradicionais.

No mercado interno de mesa, a demanda aquecida tem sustentado os preços elevados da laranja

A retomada das chuvas nas regiões produtoras de laranja tem animado os produtores do fruto. No entanto, os ventos fortes que acompanham as precipitações geram preocupação entre os agentes do setor em São Paulo, Paraná e Minas Gerais, devido aos prejuízos causados pela queda das frutas.

Segundo pesquisadores do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), as chuvas são essenciais para estimular a florada da safra 2026/27.

No mercado interno de mesa, a demanda aquecida tem sustentado os preços elevados da laranja. Já na indústria processadora, observa-se uma preferência por compras no mercado spot, em vez dos contratos tradicionais. Os poucos acordos firmados até o momento apresentam valores próximos a R$ 50 por caixa e exigem brix elevado como padrão mínimo.

