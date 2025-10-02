Chuvas de setembro animam produtores e elevam expectativas para a safra de café 2026/2027 Produtores vislumbram recuperação dos estoques após desempenho abaixo do esperado na temporada anterior

Chuvas em setembro animam produtores brasileiros de café.

Expectativa de abertura das flores das lavouras na safra 2026/2027.

Floradas expressivas em áreas irrigadas indicam bom potencial produtivo.

O cenário positivo auxilia na recuperação dos estoques globais após safra anterior abaixo do esperado.

Expectativa é que a maioria das plantações de café floresça ao longo de outubro Reprodução/Record News - 02.10.2025

As chuvas registradas em setembro reacenderam o otimismo entre os produtores brasileiros, impulsionando o desenvolvimento da safra de café 2026/2027. Segundo o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), os cafeicultores aguardam a abertura das flores nas lavouras da variedade arábica, especialmente na região Sudeste.

A expectativa é que a maioria das plantações floresça ao longo de outubro. Nas áreas irrigadas, os colaboradores do instituto já observaram floradas expressivas, sinalizando um bom potencial produtivo para a próxima colheita.

Esse cenário positivo é visto como uma oportunidade para recompor os estoques globais, após uma temporada anterior (2025/2026) marcada por resultados abaixo do esperado no beneficiamento dos lotes.

