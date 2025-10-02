Chuvas de setembro animam produtores e elevam expectativas para a safra de café 2026/2027
Produtores vislumbram recuperação dos estoques após desempenho abaixo do esperado na temporada anterior
As chuvas registradas em setembro reacenderam o otimismo entre os produtores brasileiros, impulsionando o desenvolvimento da safra de café 2026/2027. Segundo o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), os cafeicultores aguardam a abertura das flores nas lavouras da variedade arábica, especialmente na região Sudeste.
A expectativa é que a maioria das plantações floresça ao longo de outubro. Nas áreas irrigadas, os colaboradores do instituto já observaram floradas expressivas, sinalizando um bom potencial produtivo para a próxima colheita.
Esse cenário positivo é visto como uma oportunidade para recompor os estoques globais, após uma temporada anterior (2025/2026) marcada por resultados abaixo do esperado no beneficiamento dos lotes.
