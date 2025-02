Safra de café registra queda de 1,6% em 2024, mas exportações quebram recordes

O Brasil produziu pouco mais de 52 milhões de sacas de 60 kg de café em 2024, uma redução de 1,6% em relação a 2023, segundo o quarto relatório da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), divulgado na terça-feira (21). A queda é resultado das condições climáticas desfavoráveis que afetaram a colheita. Por outro lado, o grão bateu recordes em exportações , principalmente para os Estados Unidos e Alemanha, e atingiu a marca de 50,5 milhões de sacas embarcadas — aumento de 28,8%. A receita gerada foi de US$ 12,3 bilhões, a maior já registrada pelo país. Este volume é atribuído à valorização do produto no mercado internacional somado à alta do dólar./a> .