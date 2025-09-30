Exportações de milho ficam aquém do previsto e pressionam mercado em meio à nova safra Com apenas 17 milhões de toneladas embarcadas, produtores enfrentam queda nos preços e priorizam a semeadura da safra de verão

Produtores priorizam a semeadura da safra de verão, enquanto negociações para exportação são postergadas.

Segundo o Cepea, os preços caíram recentemente devido à decisão dos compradores de não adquirir mais produto, em razão dos estoques elevados Reprodução/Record News - 26.09.2025

As exportações de milho têm gerado preocupação entre os agentes do setor, visto que a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) estimava um total de 40 milhões de toneladas do grão para a safra, mas apenas 17 milhões foram enviadas até agora.

Segundo o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), os preços caíram recentemente devido à decisão dos compradores de não adquirir mais produto, em razão dos estoques elevados. Por outro lado, os vendedores estão focados na semeadura da safra de verão, e novas negociações foram deixadas em segundo plano.

Nos portos, a alta do dólar impactou as cotações do milho, mas os preços seguem abaixo do esperado pelos agentes do setor.