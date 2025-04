Colheita de milho no DF começa com boa expectativa para 2025

A colheita da primeira safra de milho no Distrito Federal já está em andamento, enquanto a segunda safra foi plantada recentemente. Cerca de 2.300 agricultores estão envolvidos no cultivo de aproximadamente 37 mil hectares de milho. Em uma propriedade da área rural de Tabatinga, duas safras se destacam: a "safra normal", que se beneficia de mais luminosidade e chuvas, resultando em maior produtividade, e a "safrinha", que enfrenta desafios climáticos e resulta em menor rendimento.



Silvano, um agricultor com 300 hectares de milho, espera uma colheita promissora. A alta na demanda, influenciada por fatores como guerras comerciais e aprovação de plantas de etanol de milho no Brasil, levou o preço do saco de milho a subir significativamente, beneficiando a viabilidade do cultivo. As condições climáticas e o investimento em genética avançada também contribuem para o sucesso da produção de milho na região.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!