Interrupções de energia causam prejuízos a produtores rurais no interior de Minas Gerais
Instabilidade no serviço compromete atividades essenciais e obriga pecuaristas a buscar alternativas emergenciais
Produtores da região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais, relatam dificuldades para manter suas atividades devido às constantes interrupções no fornecimento de energia elétrica.
André Luiz Barbosa, produtor local com 37 vacas em lactação, viu sua produção cair diante da impossibilidade de realizar as ordenhas. Sua fazenda ficou sem luz por mais de 22 horas no final de setembro.
Frederico Ribeiro enfrenta situação semelhante com suas vacas da raça Girolando. Sem gerador próprio, ele precisa recorrer a empréstimos para evitar prejuízos durante as quedas recorrentes.
A Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) informa que as interrupções na zona rural de Perdizes foram causadas pela queda de árvores sobre a rede elétrica.
