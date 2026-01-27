Oferta elevada e menor demanda derrubam preços do milho no mercado interno
Progresso da colheita da safra de verão e condições climáticas favoráveis pressionam valores do grão
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
Os preços do milho continuam em queda nas principais regiões monitoradas pelo Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada). A maior oferta no início deste ano, favorecida pelas condições climáticas favoráveis e o progresso da colheita da safra de verão, tem pressionado os valores do grão.
A menor demanda interna também têm contribuído para o recuo nos preços. Compradores têm priorizado o uso de lotes adquiridos anteriormente — muitos já possuem estoques suficientes e acreditam que, com o avanço da colheita, será necessário liberar espaço nos armazéns.
Já no campo, a semeadura da segunda safra começou em algumas regiões do Sul e do Centro-Oeste do Brasil, enquanto nas regiões Sul e Sudeste avança a colheita de verão. Esses fatores mantêm a pressão sobre as cotações do grão no mercado interno.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!