Oferta elevada e menor demanda derrubam preços do milho no mercado interno Progresso da colheita da safra de verão e condições climáticas favoráveis pressionam valores do grão

Os preços do milho seguem em queda no Brasil, conforme indicado pelo Cepea.

A oferta aumentou devido a condições climáticas favoráveis e progresso na colheita da safra de verão.

Compradores estão priorizando lotes já adquiridos e possuem estoques suficientes.

A semeadura da segunda safra começou no Sul e Centro-Oeste, enquanto a colheita avança nas regiões Sul e Sudeste.

Os preços do milho continuam em queda nas principais regiões monitoradas pelo Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada). A maior oferta no início deste ano, favorecida pelas condições climáticas favoráveis e o progresso da colheita da safra de verão, tem pressionado os valores do grão.

A menor demanda interna também têm contribuído para o recuo nos preços. Compradores têm priorizado o uso de lotes adquiridos anteriormente — muitos já possuem estoques suficientes e acreditam que, com o avanço da colheita, será necessário liberar espaço nos armazéns.

Já no campo, a semeadura da segunda safra começou em algumas regiões do Sul e do Centro-Oeste do Brasil, enquanto nas regiões Sul e Sudeste avança a colheita de verão. Esses fatores mantêm a pressão sobre as cotações do grão no mercado interno.

