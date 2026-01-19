Peru habilita novas unidades brasileiras para exportação de material genético animal Autorizações e renovações impulsionam comércio entre os países

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O governo do Peru autorizou 36 novas unidades brasileiras a exportarem material genético animal para o país. Destas unidades, 31 são especializadas em genética de aves e cinco em genética bovina. Além disso, as licenças já existentes foram renovadas até dezembro de 2028 pelo Serviço Nacional de Sanidade Agrária do Peru.

Em 2025, o valor das importações peruanas de produtos agropecuários do Brasil superou os US$ 729 milhões. Os principais itens incluem produtos florestais, carnes e cereais. Com a autorização, o setor avícola brasileiro dobrou o número total de estabelecimentos aptos a exportar para o mercado peruano.

Search Box Busque no R7 Exportação Peru Nacional

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!