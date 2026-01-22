Rúcula-limão: conheça a variedade europeia da hortaliça que está sendo cultivada no Brasil Além de ser rica em vitaminas e minerais, um dos atrativos da verdura é a capacidade regenerativa

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma variedade de rúcula conhecida como rúcula-limão, ou rúcula-selvagem, começou a ser cultivada na região Centro-Oeste do Brasil, especificamente em Goiânia. Originalmente trazida ao país por imigrantes europeus, a folha tem raízes em países como França e Grécia.

A rúcula-limão não requer nutrição específica para crescer e se adapta bem a diferentes tipos de solo. No Sul do país, ela já é consumida há algum tempo devido à influência cultural dos imigrantes. Agora, a verdura está sendo introduzida em outras regiões por Saulo Brockes, engenheiro agrônomo com mais de 30 anos de experiência em agricultura, que descobriu recentemente a planta.

‌



Além de ser rica em vitaminas e minerais, um dos atrativos da variedade é a capacidade regenerativa. Após a colheita das folhas maduras ou amareladas, surgem novos brotos dentro de três a quatro semanas.

Search Box Busque no R7 Agricultura Brasil Centro-oeste França Goiânia

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!