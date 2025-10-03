Suinocultor de SP enfrenta melhor momento para compra do farelo de soja em duas décadas O poder de compra atual está 54% acima da média da série histórica iniciada em janeiro de 2004

O levantamento do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) mostra que, em setembro, o produtor de Campinas (SP) conseguiu adquirir 5,57 kg de farelo de soja com a venda de 1 kg de suíno vivo. Esse é o maior volume registrado desde dezembro de 2004. O poder aquisitivo atual está 54% acima da média histórica da série.

O preço médio do suíno, que ficou em R$ 9,25 por kg, contribuiu significativamente para esse resultado. Além disso, a forte queda no valor do farelo de soja favoreceu os produtores: em Campinas, a tonelada do derivado custou, em média, R$ 1.660,53 — uma redução de 21,7% em relação a setembro de 2024.

