Demanda aquecida e oferta limitada impulsionam valorização do suíno vivo

O suíno vivo segue com valores em alta nesta semana, mesmo com o fim do mês se aproximando. Segundo dados do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), a valorização é impulsionada pela crescente demanda por novos lotes e pela oferta restrita de animais no peso ideal para abate.

As negociações da carne suína também seguem aquecidas no atacado, com aumento significativo da procura. Além disso, informações parciais da Secex (Secretaria de Comércio Exterior) mostram que as exportações da carne se intensificaram no período, na comparação com o mês de julho.