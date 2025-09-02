Logo R7.com
Mercado da soja termina agosto enfraquecido; entenda os motivos

Negociações entre Estados Unidos e China podem reduzir ainda mais as exportações brasileiras

Record News Rural|Do R7

As negociações de soja perderam força no fim de agosto devido ao enfraquecimento da demanda e à proximidade da colheita da safra 2025/2026 no hemisfério Norte. Este cenário contribuiu para a pressão nos preços externos e afastou compradores do mercado nacional.

Os acordos entre Estados Unidos e China podem reduzir as exportações brasileiras e agravar a situação. Segundo o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), esse redirecionamento da demanda é comum no período entressafra, mas a desvalorização cambial pesou nas cotações.

