Trigo importado atinge menor nível desde 2020 e pressiona mercado nacional Brasil comprou 568,9 mil toneladas no exterior, em setembro, e acumula o maior volume do cereal desde 2007

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Preço do trigo importado no Brasil caiu para o menor nível desde novembro de 2020.

Em setembro, Brasil importou 568,9 mil toneladas, totalizando 5,24 milhões este ano.

Volume de importação é o maior para o período desde 2007.

Pressão das importações afeta os preços do trigo nacional, reduzindo negociações internas.

O preço médio do trigo importado pelo Brasil recuou para o menor nível desde novembro de 2020. Em setembro, a tonelada foi negociada a US$ 230,09 (cerca de R$ 1.235,12, na cotação atual), segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior analisados pelo Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada). Por outro lado, o trigo nacional no Rio Grande do Sul custava R$ 1.259,39 por tonelada.

Só em setembro, o Brasil comprou 568,9 mil toneladas no exterior, acumulando 5,24 milhões de toneladas no ano — o maior volume para esse intervalo desde 2007.

Esse cenário atrativo no mercado externo exerceu pressão sobre os preços internos e desacelerou as negociações de produtos nacionais.

