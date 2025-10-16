Valor do arroz em casca despenca ao menor patamar em mais de uma década no RS Queda nos preços pagos não cobrem custos de produção e desestimula agricultores a aumentar a plantação

O preço médio do arroz em casca no Rio Grande do Sul caiu ao menor patamar real desde setembro de 2011, segundo o indicador Cepea-Irga (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), que considera 58% de grãos inteiros e pagamento à vista.

A desvalorização contínua preocupa produtores, que enfrentam dificuldades para acessar crédito rural e não conseguem cobrir os custos de produção com os valores atuais. Pesquisadores apontam que, se o cenário continuar, a tendência será a redução de área plantada no estado.

Além disso, também há cautela entre os compradores, já que as pressões sobre os valores do arroz beneficiado no atacado e no varejo têm limitado os aumentos nas aquisições da matéria-prima.

