Preço do arroz em casca registra queda de quase 22% em janeiro e atinge menor valor desde 2023

O indicador do arroz em casca (58% de grãos inteiros com pagamento à vista) fechou janeiro com o menor valor desde agosto de 2023. A média foi de R$ 99,72 por saca, uma queda de quase 22% em relação a janeiro do ano passado.



De acordo com pesquisadores do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo), os produtores rurais estão adiando as negociações à espera de valorização do grão. Com a oferta mais restrita e o término da safra, a expectativa é de alta nos preços nos próximos meses.