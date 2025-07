Brasil lidera produção mundial de soja, um dos motores da nossa economia

O Brasil lidera a produção mundial de soja, com projeção da safra em 2025 variando entre 164 e 175 milhões de toneladas. Só em Santa Catarina, o volume do grão cresceu 93% nos últimos 12 anos e tem estimativa da safra esse ano superior a 3 milhões de toneladas. Veja ainda nesta edição do Agro RECORD: município de Campos Novos é o maior produtor de grãos em Santa Catarina e um importante polo na produção de soja.