VPA do milho cresce 26,24% no estado de SP em 2025

O VPA (Valor da Produção Agropecuária) do milho no estado de São Paulo cresceu 26,24% em 2025. Grão está entre os dez produtos mais cultivados no estado. O volume cultivado apresentou um crescimento de 14,30% na safra 2024-2025.



O valor de produção agropecuária paulista do grão atingiu mais de R$ 4 bilhões no último ano, com uma variação positiva em relação a 2024. As regiões que mais produziram foram Itapeva, Assis, Ourinhos, São João da Boa Vista e Presidente Prudente. Juntas, elas representaram 58% do milho produzido no estado.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!