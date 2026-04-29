Entenda as linhas de crédito anunciadas pelo governo

O governo lançou, durante a Agrishow em Ribeirão Preto, no interior paulista, uma nova linha de crédito agrícola de R$ 10 bilhões para o agronegócio nacional.



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