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Entenda as linhas de crédito anunciadas pelo governo

Financiamentos poderão ser usados para modernização de maquinário e investimentos

Record News Rural|Do R7

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O governo lançou, durante a Agrishow em Ribeirão Preto, no interior paulista, uma nova linha de crédito agrícola de R$ 10 bilhões para o agronegócio nacional.

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