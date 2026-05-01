Preço da carne bovina alcança recorde com avanço de 45% em dois anos
Pesquisadores do Cepea afirmam que, neste ano, o boi gordo se valoriza mais que a vaca
Com o avanço de 45% em dois anos, o preço da carne bovina no atacado atingiu valor recorde.
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