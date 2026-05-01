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Máquina interage com o produtor por voz e texto

Conceito inédito transforma dados complexos em diálogos simples e visuais

Record News Rural|Do R7

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Na Agrishow 2026, em Ribeirão Preto (SP), foi apresentado o "Talking Tractor", um trator que utiliza inteligência artificial para auxiliar operadores agrícolas.

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