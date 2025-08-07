Colheita do cogumelo porcini se consolida a cada ano no sul do país

A temporada de colheita do cogumelo porcini se consolida a cada ano na Serra, movimentando o turismo de experiência. Veja ainda nesta edição do Agro Record: pesquisadora catarinense escreveu a primeira cartilha brasileira sobre esse fungo silvestre, ajudando a transformar a realidade de pequenos produtores, chefs de cozinha e empreendedores.