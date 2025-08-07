Logo R7.com
Colheita do cogumelo porcini se consolida a cada ano no sul do país

Santa Catarina é um dos poucos estados brasileiros com condições ambientais ideais para o surgimento natural desse fungo

Agronegócios|Do R7

A temporada de colheita do cogumelo porcini se consolida a cada ano na Serra, movimentando o turismo de experiência. Veja ainda nesta edição do Agro Record: pesquisadora catarinense escreveu a primeira cartilha brasileira sobre esse fungo silvestre, ajudando a transformar a realidade de pequenos produtores, chefs de cozinha e empreendedores.

