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Produção de café deve crescer 18% na safra 2026

Caso o resultado se confirme, será o maior já registrado na série histórica da Conab

Record News Rural|Do R7

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A produção de café deve crescer 18% na safra 2026, em relação à temporada anterior. Caso o resultado se confirme, este vai ser o maior registrado na série histórica da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento).

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