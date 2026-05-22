A produção de café deve crescer 18% na safra 2026, em relação à temporada anterior. Caso o resultado se confirme, este vai ser o maior registrado na série histórica da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento).



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