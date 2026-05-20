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Florada de girassóis chama a atenção pela beleza

Além de chamar a atenção pela beleza, plantação também auxilia na economia da região

Record News Rural|Do R7

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É tempo de florada em Goiás, e os tons de amarelo tomam conta dos campos de girassol. Além da beleza, a plantação tão é importante para a economia do país.

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