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Fitoterapeuta cultiva mais de 170 espécies em sítio onde mora

Espaço também é usado para turismo rural, com trilhas e experiências terapêuticas

Record News Rural|Do R7

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Uma fitoterapeuta de Minas Gerais cultiva mais de 170 plantas medicinais, que são usadas na produção de remédios e outros produtos naturais.

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