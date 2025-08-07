Cooperativismo catarinense é exemplo para todo o país

Tudo começou há meio século, com o setor agropecuário, que hoje responde por 63% do movimento econômico do cooperativismo de Santa Catarina. Em julho, a FECOAGRO completou 50 anos de existência, uma trajetória de união, persistência e foco no desenvolvimento sócio-econômico catarinense. Veja ainda nesta edição do Agro Record: a criação da central de negócios viabilizou ainda mais a geração de renda para os produtores rurais e a comercialização por parte das cooperativas.