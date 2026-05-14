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Peixe BR manifesta preocupação com medida da UE

Decisão afeta retomada da importação do bloco de peixes brasileiros

Record News Rural|Do R7

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A piscicultura brasileira enfrenta dificuldades continuadas para acessar o mercado europeu devido a novas restrições da União Europeia.

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