Cooperativismo: um caminho sustentável e profundamente transformador

A ONU já declarou 2025 como ano internacional das cooperativas, reconhecendo o papel transformador delas na construção de um mundo mais justo, alinhado com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Veja ainda nesta edição do Agro RECORD: entenda melhor como as cooperativas transformaram o campo, as pequenas cidades e economia catarinense, e como elas transformam a vida nos grandes centros urbanos.