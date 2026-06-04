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Salmão, vinhos e frutas lideram exportações chilenas para o Brasil

Importação de agroalimentos somaram US$ 557 milhões nos primeiros quatro meses de2026

Record News Rural|Do R7

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O Brasil é o quinto maior mercado de destino das exportações do Chile.

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