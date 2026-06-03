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Saiba quais produtos devem ficar de fora da taxa de 25% anunciada pelos Estados Unidos

Documento aponta exceções à tarifa, incluindo carnes, café e minerais

Record News Rural|Do R7

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Os Estados Unidos podem deixar alguns produtos brasileiros fora da tarifa de 25% proposta pelo representante comercial americano.

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