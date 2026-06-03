Suco de laranja fica fora da lista de exceções de tarifas dos EUA

As novas tarifas norte-americanas podem lançar sobre o Brasil ameaças ao futuro do setor de cítricos. O suco de laranja industrializado, uma das principais mercadorias exportadas para os EUA, não ficaria isento das taxas.



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