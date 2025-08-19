Logo R7.com
Figura certa na rotina dos brasileiros, o limão está presente da feira à indústria

Embora não figure entre os maiores produtores do Brasil, Santa Catarina vem ampliando a sua presença na cadeia citrícola nacional

Azedo, perfumado e versátil, o limão é figura certa na rotina dos brasileiros. Embora não figure entre os maiores produtores do Brasil, Santa Catarina vem ampliando a sua presença na cadeia citrícola nacional, uma alternativa que pode ser muito rentável para a agricultura familiar. Veja ainda nesta edição do Agro Record: você vai descobrir que, cientificamente, nem todo limão é limão e que existem variedades exóticas sendo cultivadas terras catarinenses.

