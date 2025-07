Num tempo em que a natureza parece pedir socorro, é nas plantas que muitos reencontram a cura. No quintal, na mata ou em laboratórios, plantas com poderes fitoterápicos são elo entre passado e futuro. Veja ainda nesta edição do Agro RECORD: cada vez mais brasileiros estão redescobrindo valor das ervas medicinais com aval da ciência e carinho da tradição.