Clima deixa produtores de grãos em alerta

Agricultores de Goiás adotaram uma técnica para aliviar a estiagem. Usando aviões agrícolas que espalham cloreto de sódio nas nuvens, eles aceleram o processo de formação de chuvas.



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