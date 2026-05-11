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Clima deixa produtores de grãos em alerta

Agricultores se unem para investir em tecnologia que acelera o processo da chuva

Record News Rural|Do R7

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Agricultores de Goiás adotaram uma técnica para aliviar a estiagem. Usando aviões agrícolas que espalham cloreto de sódio nas nuvens, eles aceleram o processo de formação de chuvas.

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