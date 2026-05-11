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Dom Inocêncio tem o maior rebanho de caprinos do Piauí

Produtores investem no fortalecimento da atividade e impulsionam desenvolvimento da região

Agro Record News|Do R7

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A cidade de Dom Inocêncio, no Piauí, tem um rebanho de mais de 90 mil caprinos, número superior ao da população local.

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