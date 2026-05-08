Dia das Mães impulsiona procura pela carne suína

A procura pela carne suína aumentou no início de maio com as comemorações do Dia das Mães. De acordo com o Cepea , o aumento na demanda, com a necessidade de mais carregamentos, ainda não influenciou tão significativamente nos preços, mas os valores podem reagir para as próximas semanas.



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