Dia das Mães impulsiona procura pela carne suína
Segundo o Cepea, a alta demanda ainda não afetou os preços, mas eles podem reagir nas próximas semanas
A procura pela carne suína aumentou no início de maio com as comemorações do Dia das Mães. De acordo com o Cepea, o aumento na demanda, com a necessidade de mais carregamentos, ainda não influenciou tão significativamente nos preços, mas os valores podem reagir para as próximas semanas.
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