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Dia das Mães impulsiona procura pela carne suína

Segundo o Cepea, a alta demanda ainda não afetou os preços, mas eles podem reagir nas próximas semanas

Record News Rural|Do R7

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A procura pela carne suína aumentou no início de maio com as comemorações do Dia das Mães. De acordo com o Cepea, o aumento na demanda, com a necessidade de mais carregamentos, ainda não influenciou tão significativamente nos preços, mas os valores podem reagir para as próximas semanas.

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