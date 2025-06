Orquidário de Bauru (SP) fascina com mais de 147 espécies da planta

As orquídeas representam 8% de todas as plantas conhecidas pela humanidade e a família mais numerosa do planeta; são mais de 20 mil espécies no mundo todo. Diante de tanta variedade e seus formatos, tamanhos, cores e aromas diversos, o orquidário de Bauru faz sucesso e fascina com suas 147 espécies distribuídas em mais de mil vasos, alguns expostos há mais de uma década.