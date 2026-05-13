Nova descoberta encontra utilidade para o bagaço de cana
Pesquisa pode agilizar o trabalho em campo e baratear o valor das análises
Um pesquisador da Unesp (Universidade Estadual Paulista) de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, desenvolveu um método inovador para detectar metais tóxicos na água a partir do uso de biomassa de cana de açúcar.
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