Nova descoberta encontra utilidade para o bagaço de cana

Um pesquisador da Unesp (Universidade Estadual Paulista) de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, desenvolveu um método inovador para detectar metais tóxicos na água a partir do uso de biomassa de cana de açúcar.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!