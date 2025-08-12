Polo moveleiro de madeira maciça do Planalto Norte Catarinense é considerado o mais avançado do país

O polo moveleiro de madeira maciça no Planalto Norte Catarinense, é considerado o mais avançado do país. Além de exportar para diversos mercados internacionais, segue os protocolos de ESG, gerando empregos, renda e preservando o meio ambiente, utilizando madeira de áreas cultivadas. Veja ainda nesta edição do Agro Record: resíduo da indústria moveleira está virando combustível e cama para pet, e economia circular ganha força no campo.