Santa Catarina avança cada vez mais no mercado de queijos artesanais

A edição 2025 do Prêmio Queijos Brasil, realizado em Blumenau, revelou um mix de sabores, boas práticas, inspiração, empreendedorismo e superação de muitas famílias catarinenses que investem na diversificação de um dos alimentos mais apreciados do país. Veja ainda nesta edição do Agro Record: por trás de cada queijo, uma história. Conheça uma família que é exemplo de como podemos transformar erros do passado em acertos no presente e planos para o futuro.