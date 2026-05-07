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Produtores se unem em criação de cooperativa rural

Produção é responsável por quase 80% do abastecimento da maior cidade do norte de MG

Record News Rural|Do R7

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A união dos produtores rurais em Montes Claros resultou na criação de uma cooperativa que transformou o cenário agrícola da região.

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